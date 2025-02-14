Набиуллина: пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае

Фото: Арсений Губаев

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что пик годовой инфляции в стране, по оценкам регулятора, ожидается в апреле-мае текущего года, передает РИА «Новости».

Набиуллина подчеркнула, что годовая инфляция определяется на основе показателей за последние 12 месяцев и будет зависеть от выхода из базы прошлого года.

— По нашим оценкам, мы ожидаем, что пик инфляции будет наблюдаться где-то в апреле-мае, — отметила она.

По прогнозам ЦБ, к концу года уровень инфляции составит 7—8%. Ранее Центральный банк также озвучил прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года в диапазоне 19—22%. На первом в этом году заседании регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, не изменяя ее второй раз подряд. На ближайшем заседании будет рассмотрена целесообразность повышения ставки с учетом темпов и устойчивости снижения инфляции.

Рената Валеева