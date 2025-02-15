В Татарстане на 25% повысят нормативы затрат для исчисления вреда лесам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане повысят цены и нормативы затрат для исчисления причиненного вреда лесам. Проект приказа опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документации, цены повысятся в среднем на 25% относительно марта прошлого года. Больше всего подорожает создание лесосеменной плантации — с 244,6 тыс. до 315,4 тыс. рублей (+28%).

На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в прошлом году в Татарстане зафиксировали 164 случая нарушения лесного законодательства. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 51 млн рублей. В 2023 году этот показатель был равен 47,5 миллиона.

Елизавета Пуншева