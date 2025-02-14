Минниханов: мигранты необходимы для экономики, но их права должны быть защищены

Фото: Михаил Захаров

По данным МВД, на сегодняшний день в Набережных Челнах на миграционном учете состоит более 24 тысяч иностранных граждан, из которых 77% прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании городского совета автограда.

Он отметил, что в современных условиях невозможно обойтись без дополнительной рабочей силы трудовых мигрантов.

— Привлекая на работу мигрантов, работодатель обязан соблюдать требования закона о знании иностранцами русского языка, обеспечить своевременную оплату их труда и создать необходимые бытовые условия, — подчеркнул Минниханов. Он также отметил важность ответственности за соблюдение правопорядка со стороны иностранных работников.

— Без трудовых ресурсов мы не можем обойтись, но в то же время на самотек этот вопрос пускать нельзя, — добавил он, акцентируя внимание на необходимости комплексного подхода к вопросам трудовой миграции.

Напомним, к 1 февраля в Татарстане насчитывалось 97,5 тыс. мигрантов, сообщили в МВД по республике. У 75,4 тыс. человек был действующий миграционный учет по месту пребывания, а 22 тыс. находились в республике на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Рената Валеева