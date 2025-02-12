В аэропортах Татарстана готовят обязательную дактилоскопию для иностранцев

Всего в Татарстане насчитали почти 100 тыс. мигрантов — что нового их ждет в этом году

Фото: Мария Зверева

В Татарстане проживает порядка 100 тыс. мигрантов

К 1 февраля в Татарстане насчитывалось 97,5 тыс. мигрантов, сообщили в МВД по республике. У 75,4 тыс. человек был действующий миграционный учет по месту пребывания, а 22 тыс. находились в республике на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство. Эта цифра нестабильна и меняется в течение года, подчеркнул замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев на пресс-конференции, посвященной изменениям в законодательстве России в сфере миграции.

— В республике проживает порядка 100 тыс. иностранных граждан. В течение года цифра меняется: [они] заезжают, выезжают. К нам заехали больше 400 тыс. [человек]. Цели въезда разные: туризм, работа, учеба, — заявил спикер.

Выдворили из Татарстана более 4 тыс. мигрантов, добавил он. Наибольшее число иностранцев приезжает в республику из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, все чаще прибывают граждане Туркмении.

По словам Антона Губачева, получить гражданство России заключивший контракт с Минобороны страны иностранец может в течение месяца. предоставлено пресс-службой МВД по РТ

По данным ведомства, в прошлом году иностранцам выдали почти 21,7 тыс. виз, оформили порядка 9,7 тыс. приглашений на въезд и 3,3 тыс. разрешений на временное проживание. Трудоустройство стало одной из наиболее распространенных причин для прибытия в Россию. В республике иностранцам оформили 1,7 тыс. разрешений на работу и более 57 тыс. патентов. Это превышает показатели 2023 года: тогда они составляли 915 и 52,9 тыс. соответственно. В бюджет республики в прошлом году поступило 2,5 млрд рублей в виде фиксированного авансового платежа.

В прошлом году ушли на СВО 166 мигрантов

Контракт с Минобороны России в прошлом году заключили 166 мигрантов и 42 лица, ранее приобретших гражданство, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану. В 2025-м аналогичное решение уже успели принять 24 иностранца и два лица, ранее приобретших гражданство нашей страны.

По словам Антона Губачева, получить паспорт РФ заключивший контракт иностранец может в течение месяца после подачи документов. «Он приходит с документами и заключенным контрактом, сдает документы на гражданство. В течение 30 дней мы выносим решение», — объяснил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Получить новый паспорт контрактник сможет после окончания службы. Иногда ради этого иностранцев отпускают в отпуск, отметил Губачев.



Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, за прошлый год в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами. Наиболее распространенными стали кражи — 198 фактов. Кроме того, в числе преступлений иностранцев — 122 факта незаконного оборота наркотиков, 61 факт подделок документов и 49 фактов мошенничества. Также в прошлом году были зафиксированы случаи нарушений мигрантами ПДД (35 фактов), незаконного пересечения государственных границ (35 фактов), дачи взятки (26 фактов) или угроз убийством (15 фактов).

Для сравнения, в 2023 году мигранты совершили в Татарстане 560 преступлений. Нарушения закона иностранцами не имели существенного влияния на общую криминогенную ситуацию в регионе, отметили в ведомстве.



В аэропортах Татарстана хотят ввести дактилоскопию

Сказать, сколько иностранцев пребывает на территории республики незаконно, невозможно, подчеркнул Губачев. «Если бы я знал, я бы их всех поймал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Однако известно, что в реестре контролируемых лиц, включающем в себя данные о нелегальных мигрантах, насчитывается 6 тыс. человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Список пока «очень сырой», подчеркнул замначальника управления по вопросам миграции МВД по Татарстану. Перечень окончательно сформируют до 5 мая.

Какие еще меры контроля за незаконной миграцией необходимы на сегодняшний день? По мнению Губачева, существенно облегчить работу правоохранительных органов могла бы дактилоскопия мигрантов. Так, в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области мигранты уже сдают биометрию.



— Наше правительство вышло на Кабинет министров России, чтобы мы тоже вошли в пилотный проект. В аэропортах предлагают поставить сканеры, чтобы иностранные граждане при заезде полностью откатывали отпечатки пальцев. Если инициативу примут, то мы уберем хотя бы людей, которые находятся в розыске или изменили свои установочные данные. Мы знаем, что иностранцы, которых выдворяют, возвращаются на родину, меняют установочные данные и заезжают обратно, — пояснил спикер.



Галия Гарифуллина