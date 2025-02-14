«Ак Барс» назвал состав на игру с «Салаватом Юлаевым» в рамках КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч с «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в случае победы досрочно выйдет в плей-офф Кубка Гагарина.

Нападающий Ник Петан вернулся в состав после травмы и выйдет в первой тройке атаки с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым. Канадский форвард пропустил последние пять матчей казанской команды.

При этом в составе отсутствует защитник Альберт Яруллин, который приедет в расположение «Ак Барса» чуть позже по ходу выезда в Омск и Нижнекамск.

В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов, заменивший на посту Амира Мифтахова.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в прямом эфире покажет ТНВ в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин