Путин обсудил с Советом безопасности подготовку к весенним паводкам

Фото: снимок из социальных сетей Вадима Шумкова

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалась подготовка к возможным весенним паводкам и лесным пожарам. С докладом выступил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

— Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары, — отметил Путин.

Он подчеркнул важность заблаговременной подготовки к этим событиям, чтобы минимизировать возможный ущерб для граждан и экономики страны.

Оренбургская область в прошлом году пережила самый мощный паводок за всю историю наблюдений. Ущерб, нанесенный коммунальной инфраструктуре города Оренбурга, превысил 800 млн рублей.

В 2024 году правительство Татарстана утвердило перечень населенных пунктов, которые могут быть затоплены в период паводка.

Рената Валеева