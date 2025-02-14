Даванков предлагает создать в России независимое Агентство эффективности по примеру США

Фото: Анастасия Фартыгина

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой создания в России независимого Агентства эффективности, подобного недавно созданному в США. По его словам, опыт американского агентства, которое под руководством Илона Маска, по утверждению Даванкова, за месяц сократило 20 тыс. госслужащих, может быть полезен для России.

Даванков связывает инициативу с недавним разговором президентов России и США, назвав его возможным началом «нового витка отношений». Он подчеркнул важность предотвращения новой холодной войны после окончания возможного конфликта и предложил укреплять горизонтальные связи между странами, в том числе путем обмена опытом в сфере государственного управления.

— Думаю, США будут действовать похожим образом. Поэтому обмен опытом с министерством Маска может быть полезен, — заявил Даванков в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что, по его оценкам, треть российских чиновников может быть заменена искусственным интеллектом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о создании департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска и Вивека Рамасвами. Однако Рамасвами впоследствии покинул пост главы DOGE.

Рената Валеева