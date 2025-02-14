Тренер Большунова: Александр думал о победе, а не о политике вокруг гонки в Италии

Фото: Максим Платонов

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник, представляющий Татарстан, Александр Большунов был больше сосредоточен на спортивных задачах, чем на политических разногласиях, связанных с его участием в соревновании. Об этом РИА «Новости» заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов одержал победу в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии классическим стилем на 30 километров, которая проводилась не под эгидой FIS, отстранившей российских спортсменов от своих соревнований. Ранее норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил сожаление в связи с участием Большунова в этой гонке.

— Я думаю, что Саша больше был сконцентрирован на гонке, нежели на том, что творилось вокруг него. И это правильно, ведь спортсмен должен делать свою работу. А вся политическая сторона только для политиков и всех остальных, — сказал Бородавко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тренер отметил, что участие в гонке стало для Большунова отличной тренировкой, а также положительно сказалось на его психологическом и моральном состоянии. Бородавко подчеркнул, что Большунов всегда выходит на старт с целью победить и контролировал ход гонки, несмотря на кратковременный кризис на сложном подъеме.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года. Глава FIS Йохан Элиаш заявлял о необходимости допуска россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.



Рената Валеева