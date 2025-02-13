Большунов победил на международном турнире в Италии
Это первая победа на международной арене после отстранения сборной в 2022 году
Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Большунов преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Вторым финишировал итальянец Лоренцо Бусин, а третьим стал другой представитель Италии Маттиа Армеллини.
Напротив фамилии Большунова в протоколе указан российский флаг. Это первая победа Александра на международной арене с момента отстранения сборной в 2022 году, однако итальянский турнир не входит в календарь официальных лыжных соревнований.
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