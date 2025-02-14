«Ак Барс» досрочно выйдет в плей-офф КХЛ в случае победы в Уфе

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» досрочно выйдет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае победы над «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет в Уфе в 17.00 по московскому времени.

В активе «Ак Барса» 72 набранных очка в 53 играх, команда Анвара Гатиятулина занимает второе место в Восточной конференции.

Отрыв казанцев от «Нефтехимика», занимающего девятую строчку, составляет 26 баллов. До конца чемпионата нижнекамцам осталось провести 14 матчей. В случае победы «Ак Барса» в Уфе, «Нефтехимик» потеряет шансы догнать казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру с «Салаватом Юлаевым» покажет телеканал ТНВ в 17.00 по мск.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел после первого раунда Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах серии с «Автомобилистом» (1:4).

Зульфат Шафигуллин