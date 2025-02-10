Уровень безработицы упал до 0,18%, а предлагаемые зарплаты выросли на 21%: итоги года для рынка труда Казани

Проблемным остается трудоустройство лиц с инвалидностью: квота выполнена лишь на 49%

Фото: Максим Платонов

На одного безработного в столице Татарстана приходится 11 вакансий

По итогам 2024 года в Казани зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы: он составил 0,18%. Если к январю 2024 года в городе насчитывалось 1 765 официально зарегистрированных безработных, то в 2025-м их количество снизилось до 1 193 человек. Такие цифры на «деловом понедельнике» в мэрии города озвучил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин.

В то же время структуре безработных увеличиваются доли отдельных категорий граждан:

в возрасте 16–29 лет — с 7% до 8,4%;

женщин — с 70% до 72,6%, в том числе имеющих детей дошкольного возраста — с 13% до 14%;

граждан с инвалидностью — с 7% до 9%;

длительно неработающих — с 11% до 13%.

По словам Муллина, в целом численность трудовых ресурсов в Казани сегодня составляет 757,2 тыс. человек (на 18,1 тыс. больше, чем годом ранее).

— Предложение вакантных рабочих мест растет при минимальном уровне безработицы. По Казани заявлено почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 11 свободных рабочих мест. В лидерах предложений — обрабатывающие производства, строительство, розничная торговля, транспорт и логистика, где уровень конкуренции за рабочие места не дотягивает даже до общего по всем сегментам индекса рынка труда, — сообщил директор Центра занятости.

Острый дефицит работников наблюдается в торговле, а также в сервисах доставки и медицине, где уровень конкуренции меньше двух и четырех резюме на вакансию соответственно. Размер заработных плат по заявленным вакансиям вырос на 21%, достигнув 72 тыс. рублей, добавил докладчик.



— По прогнозу на 2025 год, инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических и прикладных наук будут более востребованы, так как одной из актуальных задач для государства является дата-инжиниринг и разработка технологий, связанных с импортозамещением различной продукции, — добавил Муллин.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Квота по приему инвалидов в Казани выполнена лишь на 49%

В то же время актуальной проблемой остается трудоустройство лиц с ограниченными возможности здоровья (ОВЗ), посетовал директор Центра занятости. Всего в Казани проживает более 18 тыс. трудоспособных граждан с инвалидностью, из них работающих — 6,4 тыс. человек, что составляет 36% при целевом показателе для города 40%. Для его достижения необходимо трудоустроить еще 725 соискателей.

Мешает этому в первую очередь боязнь работодателей принимать людей с инвалидностью и создавать специальные условия труда. Для разрешения этой проблемы Центр занятости предоставляет компаниями субсидии на понесенные затраты — но не более 200 тыс. рублей за одно рабочее место.

Квота по приему инвалидов в Казани выполнена лишь на 49%, следовало из доклада Муллина. Осуществить ее должны 1 543 предприятия, однако сделали это лишь 756. «Эталонными примерами» спикер назвал Казанский вертолетный завод, «Завод Элекон», Казанский авиационный завод, МУП «Водоканал».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Некоторые работодатели намеренно не выполняют требования по выполнению квоты даже после оказания консультативных услуг, — заявил директор Центра занятости. — Работа по их выявлению ведется постоянно. Так, по итогам совместных проверок с прокуратурой города и Минтрудом Татарстана 270 работодателям направлены предостережения о недопустимости нарушения требований закона. Четверым вынесены представления от прокуратуры, а должностные лица привлечены к ответственности.

«Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка. В итоге имеем, что имеем»

В 2024 году по вопросам трудоустройства в Центр занятости обратились 27 бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине, и 18 членов их семей. 14 из них были трудоустроены, 10 прошли профобучение. Двое членов семей участников СВО при поддержке службы занятости открыли собственное дело: им выделили субсидии в размере 145 тыс. рублей, рассказал Муллин.

Всего в реестре вернувшихся из зоны боевых действий числятся 235 человек, добавил он. 216 бойцов не нуждаются в трудоустройстве по состоянию здоровья или в связи с прохождением медицинской реабилитации, 18 сохранили занятость, а семеро состоят на учете.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом услугами центра занятости за прошлый год воспользовались 18,7 тыс. граждан: их интересовали профобучение, профориентация, организация временной занятости и т.д.

— Наиболее востребованным стало обучение в рамках нацпрокта «Демография»: 2,3 тыс. человек бесплатно получили новую профессию. Трудоустроено было 80%. Нацпроект действовал с 2019 по 2024 годы, за это время профобучения прошли почти 20 тыс. казанцев, — сообщил докладчик.



В 2025 году бесплатное обучение продолжится благодаря нацпроекту «Кадры», подчеркнул он.



— Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка, поверив, что он сам все отрегулирует. В итоге имеем, что имеем, — констатировал мэр Казани Ильсур Метшин. — Разваленное профтехобразование — делалось это намеренно либеральными кругами. Переизбыток невостребованных специалистов, когда мы выдавали бухгалтеров, юристов, другие блатные профессии. Сегодня работа над ошибками ведется на самом серьезном уровне, в том числе по нацпроекту «Кадры».



Галия Гарифуллина