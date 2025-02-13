В Казани почти на четыре месяца частично перекроют улицу Фучика из-за строительства метро
В Казани с 17 февраля по 13 июня будет частично ограничено движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.
- Проезжая часть будет перекрыта на участке от здания №7 по улице Сафиуллина до улицы Кул Гали.
В Приволжском районе Казани с 18 февраля по 9 марта будет частично ограничено движение транспорта на двух улицах в связи с проведением работ по ответвлению газопровода.
Ограничения затронут:
- ул. Овражную: проезжую часть в районе домов №1а и №2а;
- ул. Солнечную: проезжую часть в районе зданий №1а и 1в.
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