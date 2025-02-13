Новости общества

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани почти на четыре месяца частично перекроют улицу Фучика из-за строительства метро

16:12, 13.02.2025
В Казани почти на четыре месяца частично перекроют улицу Фучика из-за строительства метро
Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 17 февраля по 13 июня будет частично ограничено движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.

  • Проезжая часть будет перекрыта на участке от здания №7 по улице Сафиуллина до улицы Кул Гали.

В Приволжском районе Казани с 18 февраля по 9 марта будет частично ограничено движение транспорта на двух улицах в связи с проведением работ по ответвлению газопровода.

Ограничения затронут:

  • ул. Овражную: проезжую часть в районе домов №1а и №2а;
  • ул. Солнечную: проезжую часть в районе зданий №1а и 1в.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также