В Казани частично ограничат движение на двух улицах Приволжского района
В Приволжском районе Казани с 18 февраля по 9 марта будет частично ограничено движение транспорта на двух улицах в связи с проведением работ по ответвлению газопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, ограничения затронут:
- ул. Овражная: проезжую часть в районе домов №1а и №2а;
- ул. Солнечная: проезжую часть в районе зданий №1а и 1в.
Помимо этого, в связи с работами по реконструкции магистрального тепловода в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Батыршина.
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