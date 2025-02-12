В Казани частично ограничат движение на двух улицах Приволжского района

Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани с 18 февраля по 9 марта будет частично ограничено движение транспорта на двух улицах в связи с проведением работ по ответвлению газопровода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, ограничения затронут:

ул. Овражная: проезжую часть в районе домов №1а и №2а;

ул. Солнечная: проезжую часть в районе зданий №1а и 1в.

Помимо этого, в связи с работами по реконструкции магистрального тепловода в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Батыршина.

Рената Валеева