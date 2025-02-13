В Татарстане на треть выросло число заявлений о банкротстве граждан

Фото: Мария Зверева

В Татарстане приняли 12 649 заявлений о признании гражданина банкротом по итогам 2024 года, что на 30% больше, чем в 2023-м. Это 92,8% от общего числа поступивших заявлений о банкротстве.



Арбитражный суд РТ за год рассмотрел 8650 дел о личном банкротстве. Для сравнения в 2023-м поступило 9732 заявления, было рассмотрено 8212 дел, в 2022-м приняли 8558 заявлений, рассмотрели 5646 дел.



Таким образом, в 2024 году количество поступивших заявлений граждан, потерпевших финансовый крах, выросло на треть, число рассмотренных дел — на 5%.

В то же время число банкротств юрлиц, напротив, снизилось на 27% — до 934 заявлений. Информацию озвучили в ходе коллегии Арбитражного суда РТ.

Василя Ширшова