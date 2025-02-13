Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2024 году

Фото: Реальное время

Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2024 года. Рейтинг опубликовало зарубежное издание Sportico.

По данным источника, Роналду за прошедший год заработал около 260 миллионов долларов. В тройку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли баскетболист Стефен Карри (153,8 миллиона долларов) и боксер Тайсон Фьюри (147 миллиона долларов).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В топ-10 списка оказались пять представителей футбола, по два баскетболиста и боксера, а также один гольфист. При этом в первой сотне самых высокооплачиваемых спортсменов нет ни одной женщины. Больше всех в женских видах спорта заработала американская теннисистка Кори Гауфф (30,4 млн), утверждает Sportico.

Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии. В марте прошлого года португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Зульфат Шафигуллин