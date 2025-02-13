Генсек НАТО: беседа Путина и Трампа может свидетельствовать о начале переговоров по Украине

Генсек НАТО высказал мнение о недавнем разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, подчеркнув, что беседа создает впечатление начала переговоров по ситуации в Украине. Он подчеркнул, что поддерживает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта.



Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Разговор длился полтора часа.



После беседы с главой России, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Анастасия Фартыгина