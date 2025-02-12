Трамп провел телефонный разговор с Зеленским после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в издании «Новости. Live».
Данный разговор последовал за предыдущим телефонным общением Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
После окончания встречи с Путиным Трамп заявил о намерении поделиться достигнутыми договоренностями и результатами с Зеленским, что подчеркивает важность совместных усилий в продвижении мирного процесса на Украине и укрепления двусторонних отношений.
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