Форвард УНИКСа Лопатин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Баскетболист рассказал, на чем делает акцент главный тренер команды Велимир Перасович.

— У нас царит нормальная рабочая атмосфера. Мы целенаправленно готовимся к важной игре. Перасович делает акцент на том, что у нас достаточно сильных игроков, способных компенсировать отсутствие травмированных партнеров. В играх между командами топ-4 фаворитов нет. Все настроены на борьбу. Уверен, нас ждет интересное противостояние, — цитирует Лопатина пресс-служба клуба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

УНИКС лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 59 очками в 32 матчах. Команда Велимира Перасовича одержала 27 побед при пяти поражениях. Казанцы не проигрывают на протяжении 16 игр подряд. «Зенит» и ЦСКА делят второе место в таблице чемпионата с 57 очками, имея по одному матчу в запасе.



В текущем сезоне команды провели три очных поединка, в котором дважды победили питерцы. В январе УНИКС обыграл соперника в Казани со счетом 75:71.

Матч с «Зенитом» состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге в 20.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин