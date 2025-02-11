В Казани рабочий погиб на стройке, прокуратура начала проверку

Фото: Динар Фатыхов

В Казани проводится проверка обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке. Инцидент произошел сегодня на улице Фучика, где, по предварительным данным, на 26-летнего сотрудника АО «Казметрострой» упала бетонная стена. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура города Казани организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда, сообщила пресс-служба.

На место происшествия выехал представитель надзорного ведомства, а также следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева