Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани рабочий погиб на стройке, прокуратура начала проверку

17:59, 11.02.2025
В Казани рабочий погиб на стройке, прокуратура начала проверку
Фото: Динар Фатыхов

В Казани проводится проверка обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке. Инцидент произошел сегодня на улице Фучика, где, по предварительным данным, на 26-летнего сотрудника АО «Казметрострой» упала бетонная стена. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура города Казани организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда, сообщила пресс-служба.

На место происшествия выехал представитель надзорного ведомства, а также следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также