Двухэтажные поезда Казань — Москва перевезли более 30 тысяч пассажиров
Двухэтажные поезда, курсирующие по маршруту Казань — Москва, перевезли более 30 тысяч пассажиров в январе 2025 года. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.
— Двухэтажными поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге, сообщением между столицей Татарстана и Москвой отправлено более 30 тыс. человек за первый месяц текущего года. Это соответствует результатам прошлого года, — говорится в сообщении.
В этом году на Горьковской железной дороге в Татарстане запланирован капремонт участка Бирюли — Куркачи, призванный повысить безопасность железнодорожных перевозок и увеличить скорость движения поездов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.