Двухэтажные поезда Казань — Москва перевезли более 30 тысяч пассажиров

Фото: Михаил Захаров

Двухэтажные поезда, курсирующие по маршруту Казань — Москва, перевезли более 30 тысяч пассажиров в январе 2025 года. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.

— Двухэтажными поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге, сообщением между столицей Татарстана и Москвой отправлено более 30 тыс. человек за первый месяц текущего года. Это соответствует результатам прошлого года, — говорится в сообщении.

В этом году на Горьковской железной дороге в Татарстане запланирован капремонт участка Бирюли — Куркачи, призванный повысить безопасность железнодорожных перевозок и увеличить скорость движения поездов.



Рената Валеева