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Парламент Армении одобрил в первом чтении закон о вступлении в Евросоюз

12:38, 12.02.2025
Парламент Армении одобрил в первом чтении закон о вступлении в Евросоюз
Фото: Татьяна Демина

Парламент Армении на сегодняшнем заседании принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в Европейский союз. За принятие документа проголосовали 63 депутата, против высказались семь, пишет «Интерфакс».

Законопроект поддержали только депутаты правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Армения» не участвовала в голосовании, а другая оппозиционная фракция — «Честь имею» — проголосовала против.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что окончательное решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Пашинян также отметил, что Армении комфортно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но власть видит, что значительная часть населения поддерживает вступление страны в Евросоюз.

Рената Валеева

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