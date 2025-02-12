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В Тетюшском районе Татарстана в результате ДТП погибла 80-летняя пассажирка

12:05, 12.02.2025
В Тетюшском районе Татарстана в результате ДТП погибла 80-летняя пассажирка
Фото: Максим Платонов

ДТП в Тетюшском районе Татарстана произошло 12 февраля. Водитель автомобиля Renault 1971 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание в кювет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

В результате ДТП 80-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Рената Валеева

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