Нападающий «Торпедо» Кагарлицкий подарил клюшку болельщику «Ак Барса»
Нападающий нижегородского «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий подарил клюшку болельщику «Ак Барса» после матча в Казани 11 февраля, где хозяева уступили с разгромным счетом 1:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кагарлицкий впервые встретился с фанатом из Казани в Нижнем Новгороде и пообещал подарить клюшку после следующей игры с «Ак Барсом». Позднее хоккеист слово сдержал и вышел с подарками к болельщикам, которые ждали возле «Татнефть Арены», показав, что даже после перехода в «Торпедо» не забыл казанских любителей хоккея.
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