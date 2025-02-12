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Нападающий «Торпедо» Кагарлицкий подарил клюшку болельщику «Ак Барса»

10:53, 12.02.2025
Нападающий «Торпедо» Кагарлицкий подарил клюшку болельщику «Ак Барса»
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий подарил клюшку болельщику «Ак Барса» после матча в Казани 11 февраля, где хозяева уступили с разгромным счетом 1:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кагарлицкий впервые встретился с фанатом из Казани в Нижнем Новгороде и пообещал подарить клюшку после следующей игры с «Ак Барсом». Позднее хоккеист слово сдержал и вышел с подарками к болельщикам, которые ждали возле «Татнефть Арены», показав, что даже после перехода в «Торпедо» не забыл казанских любителей хоккея.

Дарья Беззубова

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