«Ак Барс» с разгромным счетом проиграл в Казани «Торпедо» в матче КХЛ
«Ак Барс» разгромно проиграл «Торпедо» со счетом 1:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию из пяти побед подряд.
Единственный гол в составе казанцев забил Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» шайбы забросили Евгений Свечников, Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Торпедо» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы:
0:1 Свечников (18:19)
0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов, 26:47)
0:3 Тертышный (Летунов, 34:59, 5х4)
0:4 Шавин (Воронин, 46:09)
0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов, 47:43)
1:5 Яшкин (Семёнов, Князев, 54:58)
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