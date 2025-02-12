В казахстанском парламенте предложили принять закон об иностранных агентах

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Депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана от фракции «Народной партии» выступили с инициативой разработки и принятия закона об иностранных агентах. Об этом пишет «Интерфакс».

Депутат Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра на пленарном заседании, подчеркнула необходимость понимания гражданами источников информации.

— Мы, все граждане Казахстана, должны понимать, откуда приходит информация, которую нам представляют. Она представляется нам независимыми журналистами или представляется тем, кому заплатили? Очень часто представляется теми, кому заплатили и дали определенную повестку. Иногда эта повестка является вредной, деструктивной для нашей страны, — озвучила она.

Смирнова напомнила о предыдущем депутатском запросе касательно деятельности в Казахстане Агентства США по международному развитию (USAID). По ее данным, около 200 неправительственных организаций в Казахстане получают иностранное финансирование, при этом 70% из них финансируются из различных источников в США.

Депутат также отметила, что многие страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, решают их путем принятия законов об иностранных агентах. 6 июня 2024 года подобный закон подписали в Грузии. После это президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но парламенту удалось его преодолеть.



Рената Валеева