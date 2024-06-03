Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния». Документ уже вступил в силу, пишет ТАСС.

— Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне, — заявил он.

Закон приняли 14 мая, после чего президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но парламенту удалось его преодолеть.

— Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути, — говорила президент.

По ходу обсуждения законопроекта в Тбилиси не раз происходили акции протеста оппозиции, которая требовала его отмены.