Татарстанские застройщики получают предупреждения о повышении цен на строительные материалы

По ключевым позициям рост превысил 20%

Фото: Максим Платонов

Татарстанские застройщики получают письма с предупреждением об очередном повышении цен на строительные материалы. Эта продукция в России уже значительно подорожала по итогам 2024 года — намного выше инфляции. По ключевым позициям рост превысил 20%. В этих условиях Минстрой страны призывает девелоперов дождаться новых мер поддержки отрасли в виде заморозки цен на стройматериалы. Первые шаги в этом направлении уже предприняты.



В Татарстане достигнута договоренность о заморозке цен на ключевые строительные материалы сроком на год. О подготовке этой меры поддержки ранее заявлял глава Минстроя России Ирек Файзуллин, выступая на коллегии профильного министерства в Казани. Крупнейшие производители цемента, щебня и других нерудных материалов в республике уже выразили согласие. Сейчас прорабатывается вопрос с остальными компаниями в отрасли.

— Буквально вчера в мой адрес поступили письма о том, что все крупные компании, которые производят цемент, занимаются нерудными материалами, щебнем, к примеру, готовы поднять годовой объем республики и зафиксировать цену на целый год — заморозить цену, — сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.



Это решение называют своевременным, поскольку с началом весны прогнозируют новый рост цен на стройматериалы — они могут подорожать еще на 15—20%. Повышение связывают с возросшими затратами на логистику и энергоресурсы.

Подробнее о новых договоренностях и росте цен — в материале «Реального времени».

Дарья Беззубова