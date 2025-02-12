Олимпийская чемпионка Хелиф подаст в суд на IBA за «ложные и оскорбительные обвинения»

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф заявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA) за выдвинутые против нее обвинения, назвав их «необоснованными, ложными и оскорбительными». Об этом пишет РИА «Новости».

Конфликт разгорелся после того, как МОК допустил Хелиф и Линь Юйтин (Тайвань) к участию в Играх-2024, несмотря на то, что они не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года. Обе спортсменки в итоге завоевали золотые медали в своих весовых категориях. В феврале IBA заявила, что подаст жалобу в генпрокурору Швейцарии и поддержит боксеров в исках против МОК.

— IBA, организация, с которой я больше не связана и которая не признана МОК, в очередной раз выдвинула необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения, используя их для рекламы своей повестки. Это вопрос, который касается не только меня, но и более широких принципов справедливости в спорте, — заявила Хелиф в своем Instagram*.

— Моя команда внимательно изучает ситуацию и примет все необходимые юридические меры для обеспечения соблюдения моих прав и принципов честной конкуренции. Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости.

Стоит отметить, что МОК ранее отстранил IBA от организации отбора к Олимпиадам и проведения самих соревнований по боксу из-за проблем с управлением, финансами и судейством. В качестве альтернативы была создана организация World Boxing.

Рената Валеева