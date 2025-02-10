IBA подаст в суд из-за участия в Олимпиаде спортсменок, проваливших гендерные тесты

Фото: Динар Фатыхов

Международная ассоциация бокса (IBA) заявила о намерении подать в суд на Международный олимпийский комитет в связи с допуском к боксерскому турниру Олимпиады-2024 в Париже спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. Об этом говорится в официальном заявлении IBA, опубликованном на сайте организации.

IBA мотивирует свое решение недавним указом президента США Дональда Трампа о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях.

— В результате IBA подает официальную жалобу генеральному прокурору Швейцарии г-ну Штефану Блэттеру относительно действий МОК, которые способствовали участию этих не имеющих права спортсменов в олимпийском боксерском турнире 2024 года в Париже, — говорится в заявлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент IBA Умар Кремлев подчеркнул, что «указ президента Трампа о запрете трансгендерным спортсменам заниматься женским спортом подтверждает усилия IBA по защите целостности женского спорта».

— Наши действия направлены на обеспечение гендерного равенства в боксе. Мы призываем другие международные федерации последовать примеру IBA, поскольку мы находимся в уникальном положении для решения этой проблемы и отстаивания прав наших спортсменов, — заявил Кремлев.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже сопровождалась рядом скандалов. Особое внимание привлек допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, которые ранее не прошли гендерные тесты. Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф в итоге завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

Рената Валеева