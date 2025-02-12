И.о. главы Саратова Павел Сурков покинет должность спустя четыре месяца работы

И.о. главы Саратова Павел Сурков покидает занимаемую должность в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Сегодня встретился с исполняющим полномочия главы Саратова. Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост и перейти на другую работу. Поблагодарил его за проделанную работу, — написал Бусаргин.

Павел Сурков был назначен исполняющим обязанности главы Саратова в начале октября 2024 года, после того как 4 октября пост мэра по собственному желанию покинула Лада Мокроусова.

Новым исполняющим полномочия главы Саратова станет Михаил Исаев, который уже занимал эту должность в период с 2017 по 2022 год. Предложение о назначении Исаева озвучил председатель городской думы Сергей Овсянников, получив поддержку губернатора.

Рената Валеева