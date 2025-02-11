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Песошин: в экономике Татарстана заняты более 2 млн человек

19:40, 11.02.2025
Песошин: в экономике Татарстана заняты более 2 млн человек
Фото: Мария Зверева

Количество работающих граждан в Татарстане превышает два миллиона человек. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на семинаре-совещании по лучшим кадровым практикам взаимодействия предприятий промышленности со школами по подготовке кадров.

По словам Песошина, на данный момент татарстанские работодатели предлагают около 40 тыс. вакансий, при этом 30% из них (около 13 тыс. рабочих мест) приходится на промышленность.

— Потребность в подготовке кадров по отраслям промышленности на ближайшие семь лет оценивается в размере около 60 тысяч человек, в том числе 80 процентов персонала — это рабочие кадры и специалисты среднего звена, — подчеркнул премьер-министр.

В Казани 756 предприятий успешно выполнили требования федерального законодательства, приняв на работу 4 270 граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Рената Валеева

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Экономика Татарстан

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