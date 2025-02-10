В Казани трудоустроили более 4,2 тыс. людей с ограниченными возможностями

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 756 предприятий успешно выполнили требования федерального законодательства, приняв на работу 4 270 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил директор ГКУ «Центр занятости населения РТ» Тимур Муллин.

Лидерами среди социально ориентированных работодателей стали Казанский вертолетный завод, компания «Элекон», а также муниципальные предприятия «Водоканал» и Казанский авиационный завод.

Согласно данным Соцфонда России по Татарстану, в столице зарегистрировано более 1 500 предприятий, обязанных установить квоту для приема инвалидов, однако, по информации Муллина, приблизительно половина из них не выполнила эту обязанность.

В настоящее время в Казани проживает более 18 тыс. трудоспособных граждан с ограниченными возможностями, из которых только 6 477 имеют работу, что составляет 36% от целевого показателя в 40%. Ведется постоянная работа по выявлению работодателей, не соблюдающих законодательство в этой сфере.

— В результате совместных проверок с прокуратурой города и Минтруда РТ 270 работодателям были направлены предостережения, четверым вынесены представления, а должностные лица привлечены к ответственности, — подчеркнул Тимур Муллин.

Напомним, что Казань готовится к открытию крупнейшего в стране реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который станет частью существующего комплекса «Ярдэм».



Анастасия Фартыгина