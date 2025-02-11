Бывшая жена Нила Геймана отрицает обвинения

В иске Палмер обвиняют в «подготовке и предоставлении» девушек Гейману «для такого насилия»

Известная музыкант и бывшая супруга писателя Нила Геймана Аманда Палмер оказалась в центре скандала. Скарлетт Павлович, которая работала няней в семье Палмер и Геймана, подала гражданский иск в окружные суды Висконсина, Нью-Йорка и Массачусетса. В иске Павлович обвиняет Геймана в неоднократных изнасилованиях и сексуальных домогательствах, а Палмер — в «подготовке и предоставлении» ее Гейману «для такого насилия».

Палмер категорически отвергла все обвинения, пишет британская газета The Guardian. В соцсетях она написала: «Я не буду отвечать на конкретные обвинения, выдвинутые против меня, но скажу, что отрицаю их и отвечу в свое время». Палмер также выразила сочувствие всем пострадавшим.

Согласно иску, 22-летняя Павлович познакомилась с Палмер в Окленде в 2020 году. Сначала девушка выполняла для Палмер мелкие поручения, а затем стала няней их ребенка. В иске утверждается, что Гейман неоднократно подвергал Павлович сексуальному насилию, когда она работала без оплаты в течение «трехнедельного принудительного труда». В то время Павлович была «без денег и крыши над головой», а Гейман и Палмер «намеренно удерживали» оплату, чтобы держать ее «в ловушке, уязвимой и без гроша».

Павлович утверждает, что, когда она рассказала Палмер о нападениях, та сообщила, что другие женщины ранее обращались к ней по поводу жестоких сексуальных контактов с Гейманом. В иске говорится, что Палмер «сознательно наняла Скарлетт, безрассудно игнорируя тот факт, что Гейман принудит ее к сексуальными действиями» с ним.

Гейман и Палмер поженились в 2011 году, в 2015 году у них родился ребенок, а в 2022 году пара объявила о разводе. На сегодняшний день девять женщин обвинили Геймана в сексуальных домогательствах и насилии, восемь из которых подтвердили это в интервью изданию The New York Magazine. На своем сайте Нил Гейман заявил, что он «никогда не вступал ни с кем в сексуальные отношения без обоюдного согласия». Он также добавил, что готов взять на себя ответственность за любые свои ошибки, но не может признать то, чего не делал.

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Екатерина Петрова