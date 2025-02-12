ГК ASG Invest на «Казаныше» презентовала книгу, представила проекты КРТ и победила в конкурсе

На форуме «Казаныш» группа компаний ASG Invest продолжила разговор о комплексном развитии территорий, а проект «Вертелевка» завоевал премию смотра-конкурса

Фото: предоставлено пресс-службой форума "Казаныш"

На стенде — развитие Забулачья

Группа компаний ASG Invest приняла деятельное участие в архитектурно-строительном форуме «Казаныш». На стенде компании были представлены комплексные проекты развития территории и восстановления исторического архитектурного наследия, а спикеры ASG Invest выступали на мероприятиях деловой программы, делясь опытом с коллегами из России и других стран, приглашенных на форум.

В частности, на стенде компании был представлен макет комплексного развития Забулачья. Предполагается, что этот проект продолжит развитие исторического центра Казани — он добавит к Старо-Татарской слободе новые благоустроенные территории. Здесь вырастут коммерческие объекты, разовьется социальная инфраструктура и появится жилая застройка бизнес-класса. Проект был согласован раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

предоставлено пресс-службой форума "Казаныш"

Макет на стенде дополнялся печатными буклетами, а сотрудники компании предоставляли подробные консультации. Кроме того, большой интерес вызвала книга «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия», которая была выпущена в 2024 году и аккумулирует в себе весь опыт ASG по сохранению исторического наследия и комплексному развитию территории.

На награждении — триумф «Вертелевки»

На смотре-конкурсе «Казаныша» были награждены лучшие концепции в области архитектуры и градостроения за 2025 год. Производственно-логистический хаб «Вертелевка», спланированный на территории Восточной дуги, стал победителем в номинации «Комплексное развитие промышленных территорий».

предоставлено пресс-службой ASG Invest

На дискуссиях — проекты комплексного развития территорий и сохранения культурного наследия

На сессии «Эффективное проектирование в современных условиях» начальник проектного управления ASG Invest Рустем Галиханов рассказал о том, как создавалась концепция Восточной дуги. Обширная территория, включенная в границы Казани в 2007 году, на сегодняшний день является ключевым резервом города. По словам Галиханова, эксперты ASG пришли к выводу, что эффективно спроектировать такую территорию можно только путем комплексного подхода.

Во время проектирования были учтены сводные показатели жилой застройки района, изучены транспортные потоки, оптимизированы технико-экономические показатели проектов планировки, сформирован каркас улично-дорожной сети в связке с остальной частью Казани и примыкающими к ней районами. Запроектированы объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники и т. д.). А чтобы создать рабочие места, сейчас на территории Восточной дуги проектируются индустриальные и производственно-логистические парки, общественно-деловые ядра и отдельно стоящие коммерческие объекты. Обязательная часть проекта — зеленый каркас территории. На сегодняшний день уже разработаны 12 проектов планировки территории, большая часть из которых утверждена. На территории Восточной дуги инвесторы могут приобрести уже готовые к освоению участки.

А на круглом столе «Сохранение традиций во имя инноваций» главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина поделилась опытом президентской программы сохранения и развития исторического центра Казани. Напомним, ASG восстанавливает старинные особняки в формате ГЧП с 2012 года, сохраняя и популяризируя историческое наследие. В одном из таких объектов — Доме приемов на Карла Маркса — ASG приняла журналистов федеральных СМИ за день до начала форума.

предоставлено пресс-службой форума "Казаныш"

По словам спикера, опыт, полученный компанией в ходе приспособления ОКН в формате общественного пространства с музейной функцией, стал основой проекта Дворца изящных искусств ASG. В этом году продолжится работа над его воплощением в жизнь.

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