США ввели санкции против двух россиян и компании из Барнаула

Фото: Максим Платонов

США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и одну компанию из Барнаула, связанных с кибербезопасностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны, пишет РИА «Новости».

Под санкции попали Александр Большаков и Александр Мишин, оба 1994 года рождения и уроженцы Барнаула, а также компания Zservers, зарегистрированная в Алтайском крае.

В сообщении подчеркивается, что санкции связаны с деятельностью в киберсфере.

15 января США объявили о расширении санкционного списка против России, в который вошли 16 физических лиц и десятки компаний.

Рената Валеева