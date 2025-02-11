США ввели санкции против двух россиян и компании из Барнаула
США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и одну компанию из Барнаула, связанных с кибербезопасностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны, пишет РИА «Новости».
Под санкции попали Александр Большаков и Александр Мишин, оба 1994 года рождения и уроженцы Барнаула, а также компания Zservers, зарегистрированная в Алтайском крае.
В сообщении подчеркивается, что санкции связаны с деятельностью в киберсфере.
15 января США объявили о расширении санкционного списка против России, в который вошли 16 физических лиц и десятки компаний.
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