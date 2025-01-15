В США расширили санкции против России: в списке 16 физических лиц и десятки компаний

Фото: Максим Платонов

США объявили о расширении санкционного списка против России, в который вошли 16 физических лиц и десятки компаний, согласно сообщению на сайте Минфина США. Новые ограничения затрагивают важные объекты, включая Запорожскую атомную электростанцию и выставочный центр «Патриот».

В числе других организаций, попавших под санкции, оказались Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения, АО «Военторг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

Несмотря на введение новых ограничений, Вашингтон разрешил до 1 марта проводить операции с некоторыми подсанкционными компаниями, такими как российские ФГУП «Горно-химический комбинат», «УМК-Сталь», Надеждинский металлургический завод и киргизский банк «Керемет». Кроме того, частично разрешены операции с рядом российских банков, включая «Санкт-Петербург», «Зенит», Газпромбанк, «Альфа-банк», Сбер, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, а также с компаниями «Газпром шельфпроект», АО «Роснефтефлот», «Совкомфлот» и «Газпром нефть».

Напомним, что Белый дом объявил о введении самых масштабных санкций США против российского энергетического сектора в ответ на продолжающиеся боевые действия и, как заявили в администрации, «рост объемов добычи и переизбыток энергоресурсов» в России.



Анастасия Фартыгина