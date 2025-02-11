Татарстан и «Роснефть» договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие импортозамещения и освоение производства новой высокотехнологичной техники и технологий. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью увеличения доли применения на объектах «Роснефти» высокотехнологичной техники, произведенной предприятиями Татарстана. Сотрудничество будет направлено на расширение производства продукции для нефтегазового и химического комплексов, а также на повышение научного и конструкторского потенциала предприятий республики.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Правительство Татарстана и «Роснефть» договорились о взаимодействии в области производства, поставок и применения современных вяжущих материалов для развития дорожной инфраструктуры Татарстана, а также смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Компания также будет рассматривать предложения научно-исследовательских организаций, содействовать проведению испытаний и промышленному использованию техники и технологий в рамках импортозамещения и инновационной деятельности.

В социальной сфере, в области науки и образования, «Роснефть» намерена поддерживать профессиональную ориентацию молодежи, развитие системы образования Республики Татарстан для подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров нефтегазового профиля, а также привлекать специалистов на предприятия «Роснефти».

Рената Валеева