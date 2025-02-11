В Татарстане предотвращены пять нападений на школы
В прошлом году в Татарстане были предотвращены вооруженные нападения на образовательные организации, планировавшиеся сторонниками деструктивной идеологии «Колумбайн». Об этом стало известно на заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана.
Как сообщил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Динар Карибуллин, в отношении пяти сторонников «Колумбайна» были возбуждены уголовные дела по статье «покушение на убийство».
— Планировалось осуществить вооруженные нападения на образовательные организации республики в Казани и Кукморе, — пояснил Карибуллин.
Отметим, в 2024 году на территории Татарстана было зафиксировано 53 преступления террористической направленности и 39 — экстремистской.
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