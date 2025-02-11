В Татарстане в 2024 году выросло число преступлений террористической и экстремистской направленности

Фото: Динар Фатыхов

На заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана были озвучены данные о росте преступлений террористического и экстремистского характера в регионе в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Совета.

По данным, представленным замначальника центра по противодействию экстремизму МВД Динаром Карибуллиным, в 2024 году на территории Татарстана было зафиксировано 53 преступления террористической направленности и 39 — экстремистской.

В ходе заседания было отмечено, что в 2024 году возбуждены уголовные дела в отношении трех руководителей структур международной террористической организации. Кроме того, установлены шесть участников и пособников украинских террористических организаций.

— Они задержаны и заключены под стражу. Украинскими спецслужбами ведутся активные действия по склонению жителей республики к совершению диверсий. Так, в прошлом году зафиксированы пять поджогов объектов инфраструктуры на территории республики, — заявил Динар Карибуллин.



Рената Валеева