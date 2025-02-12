Сегодня утром в Татарстане ожидается до -19 градусов, днем — до -9 градусов
Днем в отдельных районах прогнозируется небольшой снег
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем в отдельных районах прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром похолодает до -11..-16 градусов, при прояснениях до -19 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -5 до -7 градусов, без существенных осадков.
Напомним, к концу недели в Татарстане сохранятся температуры до -10 градусов. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, к выходным обширный антициклон над нашими районами уступит позиции циклонам и атмосферным фронтам.
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