К концу недели в Татарстане сохранятся температуры до -10 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана представил прогноз погоды на предстоящую неделю. После влияния обширного антициклона, принесшего в регион облачную погоду с туманами и изморозью, ожидаются изменения.

Сегодня, 10 февраля, в Татарстане местами сохраняется туман. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем колеблется от -3 до -10°.

Во вторник и среду, 11—12 февраля, погода останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. 11 февраля на большей части территории прогнозируются туманы, 12 февраля туман возможен в отдельных районах. Температура воздуха ночью и утром составит от -8 до -14°, при прояснениях до -18°, днем ожидается до -8°.

В четверг, 13 февраля, ночью осадков не ожидается. Днем к Татарстану приблизится атмосферный фронт, местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром ожидается от -6 до -11°, при прояснениях до -14°, днем температуры повысятся от -2 до -7°.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предварительный прогноз на конец недели:

Начиная с пятницы, 14 февраля, погодные условия изменятся — антициклон уступит позиции циклонам и атмосферным фронтам. 14 февраля в республике пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит до -11°, при прояснениях — до -16°, днем от -3 до -8°.

В субботу, 15 февраля, сохранится умеренно морозная погода с небольшим снегом.

Рената Валеева