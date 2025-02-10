К концу недели в Татарстане сохранятся температуры до -10 градусов
Гидрометцентр Татарстана представил прогноз погоды на предстоящую неделю. После влияния обширного антициклона, принесшего в регион облачную погоду с туманами и изморозью, ожидаются изменения.
Сегодня, 10 февраля, в Татарстане местами сохраняется туман. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем колеблется от -3 до -10°.
Во вторник и среду, 11—12 февраля, погода останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. 11 февраля на большей части территории прогнозируются туманы, 12 февраля туман возможен в отдельных районах. Температура воздуха ночью и утром составит от -8 до -14°, при прояснениях до -18°, днем ожидается до -8°.
В четверг, 13 февраля, ночью осадков не ожидается. Днем к Татарстану приблизится атмосферный фронт, местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром ожидается от -6 до -11°, при прояснениях до -14°, днем температуры повысятся от -2 до -7°.
Предварительный прогноз на конец недели:
- Начиная с пятницы, 14 февраля, погодные условия изменятся — антициклон уступит позиции циклонам и атмосферным фронтам. 14 февраля в республике пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит до -11°, при прояснениях — до -16°, днем от -3 до -8°.
- В субботу, 15 февраля, сохранится умеренно морозная погода с небольшим снегом.
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