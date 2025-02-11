В МФЦ Татарстана за 10 лет поступило 5,5 млрд рублей от уплаты госпошлин

Фото: Илья Репин

За последние 10 лет в бюджет Татарстана поступило 5,5 млрд рублей от уплаты государственных пошлин в Многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщила директор МФЦ в республике Ленара Музафарова на брифинге.

С момента создания ГБУ «Многофункциональный центр» 4 февраля 2015 года в Татарстане функционирует 60 офисов, из которых 11 расположены в Казани. МФЦ предлагает населению около 300 различных услуг, из которых семь связаны с уплатой госпошлины. По словам Музафаровой, половина собранных средств остается в республике, а другая часть направляется в федеральный бюджет.

Ежегодно центры принимают около 15 тыс. посетителей и получают более 2 тыс. звонков в день на единую справочную службу. В общей сложности МФЦ Татарстана предоставляет 298 видов услуг, обслуживая порядка 6 млн обращений в год.

Напомним, что развитие сети многофункциональных центров (МФЦ) в Татарстане будет активно интегрировано в процессы цифровизации и внедрения современных технологий и сервисов. Об этом сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

Анастасия Фартыгина