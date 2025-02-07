Татарстан внедрит новые технологии в МФЦ для обслуживания граждан

Фото: Илья Репин

Развитие сети многофункциональных центров (МФЦ) в Татарстане будет активно интегрировано в процессы цифровизации и внедрения современных технологий и сервисов. Об этом сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

По ее словам, важным аспектом работы МФЦ станет использование новых подходов в предоставлении государственных и муниципальных услуг. К числу приоритетных задач на 2025 год она отнесла внедрение новых видов услуг, развитие дополнительных электронных сервисов, оптимизацию взаимодействия с гражданами, а также повышение качества кадров и образовательных программ.

— Мы намерены продолжить создание доступной среды для оказания необходимых услуг населению, улучшая процессы обслуживания и акцентируя внимание на универсальных специалистах, — подчеркнула Музафарова.

В заключение она уточнила, что принципы работы МФЦ останутся неизменными: услуги должны быть понятными, удобными и доступными для граждан.

Напомним, что Минцифры представило проект приказа об утверждении административного регламента по оформлению персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований (карты болельщика). Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, оформить карту болельщика можно будет во всех МФЦ страны.

Анастасия Фартыгина