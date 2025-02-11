Новости спорта

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

World Athletics может приравнять легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам

10:28, 11.02.2025
World Athletics может приравнять легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам
Фото: Динар Фатыхов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) рассматривает возможность приравнять спортсменок с высоким уровнем тестостерона к трансгендерам, сообщили в агентстве «Ассошиэйтед Пресс».

  • Это решение вызвано необходимостью унификации подходов к участию женщин в соревнованиях.

Период консультаций по этому вопросу будет продлен до 5 марта 2025 года, и он основан на рекомендациях рабочей группы, которые были поддержаны всемирным легкоатлетическим советом. Важным контекстом для этого обсуждения стало предыдущее решение World Athletics в 2023 году, которое запретило трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях среди женщин.

Напомним, что Международная ассоциация бокса (IBA) заявила о намерении подать в суд на Международный олимпийский комитет в связи с допуском к боксерскому турниру Олимпиады-2024 в Париже спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также