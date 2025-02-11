World Athletics может приравнять легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) рассматривает возможность приравнять спортсменок с высоким уровнем тестостерона к трансгендерам, сообщили в агентстве «Ассошиэйтед Пресс».

Это решение вызвано необходимостью унификации подходов к участию женщин в соревнованиях.

Период консультаций по этому вопросу будет продлен до 5 марта 2025 года, и он основан на рекомендациях рабочей группы, которые были поддержаны всемирным легкоатлетическим советом. Важным контекстом для этого обсуждения стало предыдущее решение World Athletics в 2023 году, которое запретило трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях среди женщин.

Напомним, что Международная ассоциация бокса (IBA) заявила о намерении подать в суд на Международный олимпийский комитет в связи с допуском к боксерскому турниру Олимпиады-2024 в Париже спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты.

