В Казани приостановили работу пансионата для пожилых людей из-за санитарных нарушений

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В Казани деятельность пансионата для пожилых людей «Золотые годы» была приостановлена на 90 суток решением Приволжского райсуда. Это решение стало результатом плановой проверки, проведенной Управлением, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Среди основных проблем, обнаруженных в пансионате, — переполненные спальные комнаты, где проживают от 5 до 7 человек вместо допустимых 3. Кроме того, часть жилых комнат не имела необходимого количества мебели для комфортного проживания, отсутствовали съемные чехлы на мягкой мебели, а также условия для раздельного хранения чистого и грязного белья.

Проверка также выявила, что пансионат не предоставил акты обследования вентиляции, а зона для отдыха на территории учреждения не была благоустроена. В результате Управление составило протоколы об административных правонарушениях и временном запрете деятельности пансионата.

Из-за невозможности опечатывания пансионата и нахождения в его помещениях проживающих против юридического лица также был составлен протокол за невыполнение законных требований. Материалы дела были переданы в суд, что и привело к текущему решению о приостановлении работы учреждения.

Напомним, что также в Тукаевском районе Татарстана прекратили деятельность частного пансионата для пожилых людей, расположенного в жилом доме на улице Волконских.



Анастасия Фартыгина