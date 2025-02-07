В Тукаевском районе Татарстана закрыли частный пансионат для пожилых
В Тукаевском районе Татарстана прекратили деятельность частного пансионата для пожилых людей, расположенного в жилом доме на улице Волконских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что предприниматель, организовавший пансионат, не соблюдал требования пожарной безопасности и санитарные нормы.
После вмешательства прокуратуры районный суд постановил запретить ведение деятельности по социальному обслуживанию и уходу за пожилыми людьми до полного устранения выявленных нарушений.
Решение вступило в законную силу, и постояльцы пансионата больше не проживают в учреждении.
Ранее Авиастроительный районный суд Казани принял решение о запрете работы пансионата до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.
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