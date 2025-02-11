Совфед поддержал законопроект о периоде охлаждения для потребкредита

Фото: предоставлено Советом Федерации

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам одобрил законопроект, который вводит обязательный «период охлаждения» между оформлением и получением потребкредита. Об этом сообщили в ТАСС.

Эта инициатива направлена на защиту граждан от финансового мошенничества и предусматривает, что заемщики смогут получить средства только через определенное время после оформления кредита.

Согласно документу, кредиты на суммы от 50 до 200 тыс. рублей будут доступны лишь через четыре часа после оформления, а на более крупные суммы — через два дня. Ожидается, что Совфед рассмотрит законопроект на пленарном заседании 12 февраля.

Введение периода охлаждения даст заемщикам возможность обдумать свои решения, оценить цели займа и избежать влияния мошенников. За это время граждане смогут проконсультироваться с близкими или обратиться в кредитные организации и правоохранительные органы в случае подозрений на мошенничество.

Кроме того, законопроект обязывает кредитные организации ограничить внесение средств на новые токенизированные платежные карты на сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента их выпуска. Это мера направлена на предотвращение перечисления денег злоумышленникам, так как такой способ является основным каналом для мошеннических операций. Все кредитные организации будут обязаны соблюдать данное требование.

Напомним, что с 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребкредита и займам. Об этом сообщили на сайте регулятора.



Анастасия Фартыгина