В «Госуслугах» появилась возможность отправлять сообщения владельцам авто

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Госуслуги» пользователи теперь могут отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей о различных ситуациях, мешающих проезду. Среди таких уведомлений можно указать блокировку проезда, эвакуацию, ДТП или срабатывание сигнализации.

Для отправки сообщения пользователям необходимо перейти в раздел «Транспортные права» и выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

В уведомлении можно указать ряд проблем, включая включенные фары, открытое окно или спущенное колесо. Новая функция призвана повысить безопасность на дорогах и улучшить взаимодействие между гражданами.

Напомним, что председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил создать отдельный модуль в мобильном приложении «Госуслуги» для оперативного подтверждения факта оплаты штрафов.



Анастасия Фартыгина