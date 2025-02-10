В Татарстане потребовали повторного возбуждения дел по факту мошенничества

Председатель Следком России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Татарстану Марату Дулкарнаеву повторно возбудить уголовные дела в связи с противоправными действиями иностранца, обманом завладевшего имуществом жительницы Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Уроженец другого государства убедил женщину переписать на него дом, автомобиль и передать крупную сумму денег, обещая возмещение. Тем не менее до настоящего времени ни деньги, ни имущество ей не вернули. Кроме того, женщина также подала заявление о факте домашнего насилия.

Ранее по данному делу уже были возбуждены уголовные дела, однако районные прокуроры — Фарид Шайхаттаров, Марат Гималтдинов, Николай Седов и Ильнур Ширыков — отменили эти постановления, как и прокурор республики и его заместители — Айдар Суяргулов и Юлия Наумова.

Теперь Бастрыкин потребовал провести детальное расследование и представить доклад с учетом заявленных фактов в программе телевидения.

Анастасия Фартыгина