Стали известны сроки восстановления форварда «Рубина» Даку после травмы

Фото: Динар Фатыхов

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку будет готов к следующим контрольным матчам команды в Турции. О сроках восстановления футболиста после травмы голеностопа рассказал его отец Фехми Даку.

— Мирлинд подвернул голеностоп — это несерьезное повреждение. Общался с сыном — он будет готов к ближайшим товарищеским играм, — сказал Даку Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку получил травму голеностопа в контрольном матче «Рубина» против узбекистанского «Нефтчи» на сборе в Турции. Следующая товарищеская игра казанской команды состоится 18 февраля с «Сочи».



В нынешнем сезоне Даку забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 17 матчах за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Подробнее о зимней подготовке казанской команды к возобновлению сезона — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин